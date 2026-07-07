قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
مليار جنيه وحلم تاريخي.. مصر تتحدى ميسي والأرجنتين في ليلة المجد
الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: انتظام امتحان التفسير دون شكاوى
حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن
عبد المنعم إمام لـ صدى البلد: نحتاج إلى استجوابات أكثر ومراجعة شاملة لقانون المعاشات
بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعاون الأسباني يزور دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


استقبل  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، برئاسة  أحمد رزق مدير مكتب مصر يرافقه وفد التعاون الإسباني، برئاسة السيدة إيفا سواريز و ممثلاً فى السيدة ماريا سانز والسيدة عايدة كازانوفاس ، حيث جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط .

وفى مستهل اللقاء رحب " محافظ دمياط " بهذه الزيارة التى تأتى في إطار الشراكة القائمة والاستراتيجية بين المحافظة والبرنامج، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الحضرية المستدامة واستعراض فرص التعاون المستقبلية بما يدعم جهود التنمية المحلية، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وعلى هذا الصعيد ، تم مناقشة عدد من أوجه التعاون مع منظمة التعاون الأسباني،  حيث تم استعراض لمحاور العمل بمجالات التنمية الاقتصادية والمحلية والخضراء ، و ما يتعلق بها من جوانب اجتماعية وبيئية و ملف الهجرة و المساواة بين الجنسين ودعم المرأة ، والأمن الغذائي والتنمية الريفية ، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والمنظمات الأممية.

وعلى هذا الصعيد،، أكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا التعاون و تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الأسباني فى إطار التعاون العميق بين مصر وأسبانيا و تحت مظلة الاتفاقيه المبرمة بين الجانبين.

هذا ويشار إلى أن الزيارة ستتضمن جولة ميدانية بعدد من المواقع التي تشهد مشروعات تنموية بالمحافظة، للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات.

كما تشمل الزيارة تفقد مشروع إعادة تأهيل منطقة عزبة البرج للحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة وتطوير محيطها، إلى جانب زيارة وحدة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية طبل للاطلاع على نتائج المشروع وإمكانية تعميمه، فضلًا عن تفقد شارع عبد الرحمن للأثاث والخشب بمدينة دمياط، لبحث أولويات التطوير الحضري وتحسين بيئة العمل بالمنطقة.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق التعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق أهداف التنمية المحلية.

دمياط محافظ دمياط وفد حسام فوزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

مباراة مصر والارجنتين

قبل مواجهة الأرجنتين.. دعاء لمنتخب مصر: اللهم انصر منتخبنا وأكرمنا بالفرحة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تستعد لانطلاق تصفيات المرحلة الرابعة للموسم الثاني من "دوري الأئمة النجباء"

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية

المفتي: الحضارة الإسلامية مشروع حضاري متكامل جمع بين بناء الإنسان وعمارة الكون

بالصور

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد