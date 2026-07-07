وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعاون الأسباني يزور دمياط



استقبل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، برئاسة أحمد رزق مدير مكتب مصر يرافقه وفد التعاون الإسباني، برئاسة السيدة إيفا سواريز و ممثلاً فى السيدة ماريا سانز والسيدة عايدة كازانوفاس ، حيث جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط .

وفى مستهل اللقاء رحب " محافظ دمياط " بهذه الزيارة التى تأتى في إطار الشراكة القائمة والاستراتيجية بين المحافظة والبرنامج، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الحضرية المستدامة واستعراض فرص التعاون المستقبلية بما يدعم جهود التنمية المحلية، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وعلى هذا الصعيد ، تم مناقشة عدد من أوجه التعاون مع منظمة التعاون الأسباني، حيث تم استعراض لمحاور العمل بمجالات التنمية الاقتصادية والمحلية والخضراء ، و ما يتعلق بها من جوانب اجتماعية وبيئية و ملف الهجرة و المساواة بين الجنسين ودعم المرأة ، والأمن الغذائي والتنمية الريفية ، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والمنظمات الأممية.

وعلى هذا الصعيد،، أكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا التعاون و تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الأسباني فى إطار التعاون العميق بين مصر وأسبانيا و تحت مظلة الاتفاقيه المبرمة بين الجانبين.

هذا ويشار إلى أن الزيارة ستتضمن جولة ميدانية بعدد من المواقع التي تشهد مشروعات تنموية بالمحافظة، للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات.

كما تشمل الزيارة تفقد مشروع إعادة تأهيل منطقة عزبة البرج للحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة وتطوير محيطها، إلى جانب زيارة وحدة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية طبل للاطلاع على نتائج المشروع وإمكانية تعميمه، فضلًا عن تفقد شارع عبد الرحمن للأثاث والخشب بمدينة دمياط، لبحث أولويات التطوير الحضري وتحسين بيئة العمل بالمنطقة.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق التعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق أهداف التنمية المحلية.