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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط ينفذ بيانًا عمليًا مشتركًا لمحاكاة تسرب غاز بسفينة التغويز ENERGOS WINTER

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

في إطار الدور المحوري الذي يقوم به ميناء دمياط في دعم منظومة الطاقة ، وتأكيدا على جاهزية المرفق المينائي للتشغيل الآمن لسفينة التغويز "ENERGOS WINTER"  ، نفذت الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط بيانًا عمليًا مشتركًا يحاكي التعامل مع حادث افتراضي لتسرب غاز أثناء عمليات التفريغ بالرصيف البحري الخاص بالشركة .
يأتي تنفيذ هذا التدريب في ضوء الأهمية الاستراتيجية لسفينة التغويز "ENERGOS WINTER"، التي تعد من أحدث الوحدات المتخصصة في تخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من الناقلات وتخزينها ثم إعادة تحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية عبر الرصيف البحرى الخاص بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز UGDC ، بما يسهم في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وضمان استدامة إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الحيوية المختلفة.
هذا وقد تضمن سيناريو البيان افتراض حدوث تسرب بأحد خطوط الغاز  أثناء عمليات التفريغ، حيث جرى على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة وتشغيل أنظمة الإنذار والإغلاق الطارئ، إلى جانب تشغيل الستائر المائية والمدافع الثابتة لتشتيت الغاز والحد من انتشاره، مع حشد فرق الطوارئ وتجهيزها بالمعدات وأجهزة الوقاية اللازمة للتعامل مع الموقف وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن .
وشهد البيان العملي تطبيقاً متكاملاً لإجراءات الاستجابة السريعة شملت إخطار الجهات المختصة والتنسيق المستمر مع طاقم السفينة لمتابعة تطورات الموقف ، فضلاً عن تنفيذ إجراءات فصل ذراع التحميل وتجهيز السفينة لمغادرة الرصيف كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت.
كما عكس البيان مستوى التنسيق والتكامل بين هيئة ميناء دمياط والشركة المتحدة لمشتقات الغاز وكافة شركات البتروكيماويات العاملة بالميناء، إلى جانب شرطة الميناء وقسم الحماية المدنية، حيث جرى التعامل مع السيناريو الافتراضي من خلال منظومة عمل موحدة تضمن سرعة اتخاذ القرار وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية، بما يعزز من قدرة الميناء على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت التجربة مشاركة معدات وإمكانات الطوارئ التابعة لكافة الجهات ذات الصلة ، بما في ذلك القاطرات البحرية ووحدات الإطفاء وسيارات الحماية المدنية وفرق مكافحة الحريق، حيث تم تنفيذ سيناريو إخلاء السفينة من الرصيف وسحبها بواسطة القاطرات البحرية إلى منطقة آمنة خارج الميناء لحين انتهاء حالة الطوارئ، بالتزامن مع تأمين الرصيف ومنطقة العمليات والسيطرة على التسرب الافتراضي.


حيث نجحت فرق الطوارئ في احتواء الموقف والسيطرة الكاملة على الحدث المفترض وتأمين الرصيف البحري وسفينة التغويز، قبل إعلان انتهاء حالة الطوارئ وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، أعقب ذلك عقد جلسة تقييم شاملة لمراجعة الإجراءات المنفذة ورصد الدروس المستفادة وفرص التطوير المستقبلية.
وأكدت هيئة ميناء دمياط أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة متكاملة للتأكد من جاهزية جميع الأطراف المعنية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة، ورفع الكفاءة التدريبية للعاملين، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة وشركات البتروكيماويات وشرطة الميناء والحماية المدنية وكافة الجهات ذات الصلة ، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرصفة والمنشآت والسفن وتأمين عمليات استيراد وتغويز الغاز الطبيعي المسال، دعماً لجهود الدولة في تأمين واستدامة مصادر الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

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