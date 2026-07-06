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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغاردته 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم تداولها 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و259 طنا شملت 12 ألفا و815 طن يوريا، و3550 طن مولاس، و10 آلاف و894 طن بضائع متنوعة.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و995 طنا شملت 17 ألفا و339 طن ذرة، و8492 طن خردة، و7130 طن حديد، و7233 طن فول صويا و2801 طن خشب زان.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 531 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة بلغ 291 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 888 حاوية مكافئة.

وأكدت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 159 ألفا و618 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و190 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3605 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4588 حركة.

ميناء دمياط هيئة الميناء صومعة الحبوب والغلال صوامع القليوبية

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