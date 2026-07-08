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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز 100% من الشكاوى بصحة دمياط وتعزيز سرعة الاستجابة للمواطنين

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد  عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط، أن منظومة الشكاوى الحكومية بمديرية الشؤون الصحية دمياط حققت  نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، تحت إشراف الدكتور عوضة صقر  مدير إدارة خدمة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

أبرز إحصائيات منظومة الشكاوى خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026،  إجمالي الشكاوى تضم استقبال والتعامل مع 387 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما تم الانتهاء من فحص ومعالجة 387 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين.

وتوزعت الشكاوى على النحو التالي،  9 شكاوى خاصة بنقص الأدوية، 20 طلبًا لإجراء العمليات الجراحية، 24 طلبًا للعلاج على نفقة الدولة، 2 شكوى لتوفير الأطباء وتحسين الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، 46 شكوى بشأن المرتبات والحوافز المتأخرة، 35 شكوى تخص منشآت العلاج الحر ،6 شكوى لسوء تقديم الخدمة لمرضى الكلى وعدم تواجد الأطباء، 15 طلبًا للنقل وإنجازات العاملين ،2 شكوى لطلبات تشغيل وحدات صحية.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في تطوير منظومة الشكاوى الحكومية، باعتبارها إحدى أهم وسائل التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لشكاواهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

كما تناشد مديرية الشؤون الصحية بدمياط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار 24 ساعة، عبر الوسائل التالية وهى  الاتصال بالرقم المختصر 16528، و الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg، و تطبيق "في خدمتك" على الهواتف الذكية.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط التزامها الكامل بمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، بما يحقق رضاهم ويواكب أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتزر خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، وبرعاية السيد الدكتور حسام الدين فوزي  محافظ دمياط، وتنفيذا لتعليمات د. محمد عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة بدمياط ، و الدكتور طارق الرفاعي - مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومتابعة المهندس كرم خليفة قابل  مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، وبالإشراف والتنسيق  حسن مدين  مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى محمد عبد الخالق

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