بعد رفع مستوى الخطر فى الكونغو .. اعرف الأعراض الأولية لـ فيروس إيبولا

رفعت منظمة الصحة العالمية خطر الإصابة بفيروس إيبولا فى جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى مرتفع جدا بعد تفشي المرض فى البلاد وبالرغم من استقرار الوضع عالميا إلا أنه يجب معرفة الأعراض الأولية للمرض وتجنبها.

وقد ذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن لأعراض المبكرة

قد تظهر أعراض مرض الإيبولا بعد يومين إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس.

أعراض الإيبولا

في المتوسط، تبدأ الأعراض بالظهور بعد 8 إلى 10 أيام من التعرض وفي البداية، تكون الأعراض عامة وتُعرف بالأعراض الجافة".

حمى غير مبررة

آلام في العضلات والمفاصل

صداع شديد

الضعف والإرهاق

التهاب الحلق

أمراض تشبه إيبولا



قد يخلط مقدمو الرعاية الصحية بين مرض الإيبولا وأمراض معدية أخرى أكثر شيوعاً لذا يجب إجراءا الفحوصات الطبية التى تؤكد الإصابة قبل تناول الدواء، وهذه الأمراض، هى:

ملاريا

الإنفلونزا

حمى التيفوئيد

مرض المكورات السحائية

أنواع أخرى من العدوى البكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي

