ماجد سامي: العدالة المطلقة لن تتحقق إلا بإبعاد العنصر البشري وإدخال الذكاء الاصطناعي

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، جدلا واسعا بعد تعليقه على ملف التحكيم الرياضي، حيث دعا إلى الاعتماد على الإنسان الآلي في إدارة المباريات، معتبرا أن التكنولوجيا قد تكون الحل الأمثل لضمان العدالة داخل الملاعب.

وكتب ماجد سامي عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:مع خالص احترامي لجميع الحكام الشرفاء في جميع الرياضات، أتمنى أن يكون التحكيم الرياضي أول المهن التي يستبدل فيها الإنسان بإنسان آلي لا يمكن التحكم في قرارته آدم، ساعتها بس ستسود العدالة المطلقة جميع الملاعب الرياضية.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.