طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
- المقادير:
كيلو لحمة مفرومة ناعمة معها قطع من الدهن
4 فص ثوم مهروس
2 حبة بصل تكن مبشورة ناعمة
1 ملعقة صغيرة من الملح
1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
- بصل
- نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا، أو يمكن استبدالها بملعقة صغير بكينج باودر.
الطريقه لعمل الكفتة المشوية
- ابدأي أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن، ببشر البصل، ومن ثم صفيه باستخدام المصفاة، وضعي الماء جانبا حين استخدامه.
- في الخطوة التالية ضعي كل من البصل المبشور مع الثوم المهروس على اللحم.
- ضعي السبع بهارات مع كل من الفلفل والملح والزنجبيل والقرفة، وامزجي المكونات جيدا.
- فيما بعد ضيفي البيكنج باودر إلى اللحم المفروم وقلبيهم جيدا، حتى يتم امتصاص كافة المكونات.
- غطي اللحم واتركيه فترة.
- شكلي اللحم على السيخ وفقا لرغبتك، وضعيه داخل صينية الفرن.
- اتركيه داخل الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج اللحمة تماما، وقدميه بالهنا.