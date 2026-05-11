طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

- المقادير:

كيلو لحمة مفرومة ناعمة معها قطع من الدهن

4 فص ثوم مهروس

2 حبة بصل تكن مبشورة ناعمة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

- بصل

- نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا، أو يمكن استبدالها بملعقة صغير بكينج باودر.

الطريقه لعمل الكفتة المشوية



- ابدأي أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن، ببشر البصل، ومن ثم صفيه باستخدام المصفاة، وضعي الماء جانبا حين استخدامه.

- في الخطوة التالية ضعي كل من البصل المبشور مع الثوم المهروس على اللحم.

- ضعي السبع بهارات مع كل من الفلفل والملح والزنجبيل والقرفة، وامزجي المكونات جيدا.

- فيما بعد ضيفي البيكنج باودر إلى اللحم المفروم وقلبيهم جيدا، حتى يتم امتصاص كافة المكونات.

- غطي اللحم واتركيه فترة.

- شكلي اللحم على السيخ وفقا لرغبتك، وضعيه داخل صينية الفرن.

- اتركيه داخل الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج اللحمة تماما، وقدميه بالهنا.

