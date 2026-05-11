طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والجبنة.. بمذاق لا يقاوم

مكرونة بالبسطرمة والجبنة من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى ويمكنك تقديمها لضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمرو إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والجبنة ..

مقادير مكرونة بالبسطرمة والجبنة



● مكرونة قلم مسلوقة

● بسطرمة

● جبنة رومي مبشورة

● كريمة

● 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

● ملح

● ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

● شطة

● دقيق

● لبن

● زبدة

طريقة تحضير مكرونة بالبسطرمة والجبنة



يشوح الدقيق في الزبدة

ويضاف اللبن والكريمة والملح والفلفل للحصول على البشاميل

يشوح البسطرمة مع الثوم

ويضاف لهم المكرونة والشطة ويشوحوا

في بايركس يوضع المكرونة بالبسطرمة ثم البشاميل ثم الجبنة

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة