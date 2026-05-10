طريقة عمل مكرونة ورق العنب.. جديدة و غريبة

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة ورق العنب، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة ورق العنب



● ¼ كوب زيت زيتون

● بصلة كبيرة مفرومة

● 2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

● ½ كيلو ورق عنب مسلوق مكعبات

● 4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

● 1 كوب مكرونة خواتم نية

● 4 ملعقة كبيرة دبس رمان

● عصير 3 ليمونة

● بقدونس مفروم

● كزبرة مفروم

● شبت مفروم

● نعناع مفروم

● 1 ملعقة كبيرة فلفل

● ملح

● ماء حسب الحاجة

● 1 كوب خبز لبناني مقلي

للصوص:

● 1 علبة زبادي

● 2 ملعقة كبيرة طحينة

● 1 ملعقة كبيرة دبس رمان

● 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

● رشة فلفل

● رشة ملح

طريقة تحضير مكرونة ورق العنب





تضاف مقادير الصوص وتقلب.

يشوح البصل والثوم في زيت الزيتون ويضاف معجون الطماطم وورق العنب.

يضاف عصير الليمون والخضرة والمكرونة مع الماء ودبس الرمان وتترك لتطهى.

في طبق التقديم يضاف الخليط مع الصوص والخبز المقلى ويقدم.