وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة مشبعة ورخيصة وفي نفس الوقت مليئة بالبروتين والطاقة، فإن العدس بجبة بالطماطم على الطريقة المغربية يعتبر من أفضل الخيارات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. هذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، لكنها تمنح الجسم قيمة غذائية عالية وطعمًا غنيًا بالتوابل المغربية المميزة.

العدس بجبة من الأطعمة التي يعتمد عليها الكثيرون لأنه مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف والحديد، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك يعد وجبة مثالية للغداء أو العشاء خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، للشيف فيفي عثمان.

مكونات العدس بجبة بالطماطم على الطريقة المغربية

2 كوب عدس بجبة مغسول جيدًا

2 ثمرة طماطم كبيرة مبشورة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

كوبان إلى 3 أكواب ماء ساخن

بقدونس أو كزبرة للتزيين

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير العدس بجبة المغربي

عدس بجبه

في حلة على النار يتم تسخين الزيت ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. بعد ذلك يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

تضاف الطماطم المبشورة مع صلصة الطماطم والتوابل المغربية مثل الكمون والبابريكا والكركم والفلفل الأسود، ثم يترك الخليط على النار حتى تتسبك الصلصة جيدًا.

يضاف العدس المغسول إلى الخليط مع الماء الساخن ويقلب جيدًا، ثم تترك الحلة على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى ينضج العدس تمامًا ويصبح القوام كثيفًا.

عدس

في النهاية يضاف عصير الليمون ويرش البقدونس أو الكزبرة على الوجه ويقدم ساخنًا بجانب الخبز البلدي أو الأرز.

لماذا تعتبر هذه الوجبة كنزًا اقتصاديًا؟

هذه الوصفة تكلفتها بسيطة جدًا وقد لا تتجاوز 100 جنيه حسب الأسعار الحالية، لكنها تكفي أكثر من فرد وتمنح الجسم كمية ممتازة من البروتين النباتي الذي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الطاقة.

كما أن العدس يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن الهضم وتساعد على التحكم في الشهية، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة الجسم.

فوائد العدس بجبة للجسم

يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة

يساعد في تقوية المناعة

مصدر قوي للبروتين النباتي

يساهم في تحسين صحة القلب

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

مناسب للميزانية الاقتصادية

سر الطعم المغربي المميز

السر الحقيقي في هذه الوصفة هو استخدام التوابل المغربية التي تمنح العدس نكهة قوية ومختلفة عن الطرق التقليدية، خاصة الكمون والبابريكا والكركم، مع إضافة عصير الليمون في النهاية ليعطي مذاقًا منعشًا وشهيًا.

يمكن أيضًا إضافة القليل من الشطة لمحبي الأطعمة الحارة أو تقديمه مع سلطة مغربية بسيطة للحصول على وجبة متكاملة ومغذية بأقل تكلفة ممكنة.