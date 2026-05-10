قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق حجز تذاكر القطار في عيد الأضحى.. رابط مباشر
وزير الاستثمار: تنسيق بين بورصتي مصر وبيلاروسيا لتطوير تجارة السلع
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 10مايو
من مزرعة الزيتون إلى قفص الاتهام.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار في المخدرات بأبوزنيمة
إزاى تحول عربيتك للغاز الطبيعي… الخطوات والأوراق والأماكن
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة مشبعة ورخيصة وفي نفس الوقت مليئة بالبروتين والطاقة، فإن العدس بجبة بالطماطم على الطريقة المغربية يعتبر من أفضل الخيارات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. هذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، لكنها تمنح الجسم قيمة غذائية عالية وطعمًا غنيًا بالتوابل المغربية المميزة.

العدس بجبة من الأطعمة التي يعتمد عليها الكثيرون لأنه مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف والحديد، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك يعد وجبة مثالية للغداء أو العشاء خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، للشيف فيفي عثمان.

مكونات العدس بجبة بالطماطم على الطريقة المغربية

  • 2 كوب عدس بجبة مغسول جيدًا
  • 2 ثمرة طماطم كبيرة مبشورة
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • نصف ملعقة صغيرة كركم
  • رشة فلفل أسود
  • ملح حسب الرغبة
  • كوبان إلى 3 أكواب ماء ساخن
  • بقدونس أو كزبرة للتزيين
  • عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير العدس بجبة المغربي

عدس بجبه 

في حلة على النار يتم تسخين الزيت ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. بعد ذلك يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

تضاف الطماطم المبشورة مع صلصة الطماطم والتوابل المغربية مثل الكمون والبابريكا والكركم والفلفل الأسود، ثم يترك الخليط على النار حتى تتسبك الصلصة جيدًا.

يضاف العدس المغسول إلى الخليط مع الماء الساخن ويقلب جيدًا، ثم تترك الحلة على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى ينضج العدس تمامًا ويصبح القوام كثيفًا.

عدس 

في النهاية يضاف عصير الليمون ويرش البقدونس أو الكزبرة على الوجه ويقدم ساخنًا بجانب الخبز البلدي أو الأرز.

لماذا تعتبر هذه الوجبة كنزًا اقتصاديًا؟

هذه الوصفة تكلفتها بسيطة جدًا وقد لا تتجاوز 100 جنيه حسب الأسعار الحالية، لكنها تكفي أكثر من فرد وتمنح الجسم كمية ممتازة من البروتين النباتي الذي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الطاقة.

كما أن العدس يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن الهضم وتساعد على التحكم في الشهية، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة الجسم.

فوائد العدس بجبة للجسم

  • يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة
  • يساعد في تقوية المناعة
  • مصدر قوي للبروتين النباتي
  • يساهم في تحسين صحة القلب
  • يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم
  • مناسب للميزانية الاقتصادية

سر الطعم المغربي المميز

السر الحقيقي في هذه الوصفة هو استخدام التوابل المغربية التي تمنح العدس نكهة قوية ومختلفة عن الطرق التقليدية، خاصة الكمون والبابريكا والكركم، مع إضافة عصير الليمون في النهاية ليعطي مذاقًا منعشًا وشهيًا.

يمكن أيضًا إضافة القليل من الشطة لمحبي الأطعمة الحارة أو تقديمه مع سلطة مغربية بسيطة للحصول على وجبة متكاملة ومغذية بأقل تكلفة ممكنة.

عدس بجبة وجبة اقتصادية طريقة عمل العدس بجبة على الطريقة المغربية عدس جبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

بوستر حفل ماجد المهندس

أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس خلال عيد الأضحى في الإمارات

محمد سعد

إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة ومحمد سعد مهدد بالسحب

شمس الكويتية

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد