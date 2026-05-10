طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

تعتبر الحرشة المغربية من أشهر المخبوزات التقليدية في المغرب، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الهش من الداخل والمقرمش من الخارج. يمكن تقديمها في الفطار أو العشاء بجانب الشاي المغربي أو الجبن والعسل، كما أنها وصفة اقتصادية وسهلة التحضير بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، للشيف فيفي عثمان.

مكونات الحرشة المغربي

2 كوب سميد خشن

نصف كوب زبدة أو سمنة مذابة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب إلا ربع حليب دافئ

سميد إضافي للتشكيل

طريقة تحضير الحرشة المغربي

في بولة كبيرة يتم خلط السميد مع السكر والملح والبيكنج بودر جيدًا.

تضاف الزبدة أو السمنة المذابة إلى السميد، ثم يفرك الخليط بالأصابع حتى يتشرب السميد الدهون بالكامل ويصبح القوام رمليًا.

يضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب الخفيف حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة، مع مراعاة عدم العجن الكثير حتى لا تصبح الحرشة قاسية.

تترك العجينة لمدة 5 دقائق فقط حتى يرتاح السميد قليلًا.

يرش القليل من السميد على الرخامة ثم تفرد العجينة بسمك متوسط، وتقطع دوائر أو تشكل حسب الرغبة.

تسخن طاسة ثقيلة غير لاصقة على نار هادئة، ثم توضع قطع الحرشة وتطهى ببطء حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.

سر نجاح الحرشة المغربي

استخدام السميد الخشن يعطي القوام الأصلي المميز

عدم العجن الكثير يحافظ على هشاشة الحرشة

الطهي على نار هادئة يمنع احتراقها ويجعلها تنضج من الداخل

يمكن إضافة اليانسون أو الفانيليا لإعطاء نكهة مختلفة

طرق تقديم الحرشة

يمكن تقديم الحرشة المغربية مع:

العسل والزبدة

الجبن الأبيض

المربى

الشاي المغربي بالنعناع

البيض والشاي كوجبة فطار مشبعة

لماذا يحب الكثيرون الحرشة المغربي؟

لأنها وصفة سريعة وغير مكلفة وتعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك تعتبر من أفضل الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بسهولة في أي وقت.