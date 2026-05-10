طريقة عمل جلاش التمر بالجبنة.. طعم مختلف وغير تقليدي

جلاش التمر بالجبنة من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ و غير تقليدي.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش التمر بالجبنة، فيما يلي…

مقادير جلاش التمر بالجبنة



● 1 لفة جلاش طري

● ½ كيلو جبنة كريمي

● ½ تمر بدون نوى

● قرفة

● حليب مكثف

● 1 كوب سمنة بلدي

طريقة تحضير جلاش التمر بالجبنة



يدهن البايركس بالسمنة ثم يوضع طبقات من الجلاش و بين طبقات الجلاش سمنة

فى بولة يوضع جبنة كريمى , تمر مفروم , قرفة و تقلب المكونات جيداً للحصول على الحشو المطلوب.

يوضع الحشو السابق بين طبقات الجلاش

يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى

يوضع على الوجه حليب مكثف

ثم يقدم.