طريقة عمل جلاش التمر بالجبنة.. طعم مختلف وغير تقليدي

جلاش التمر بالجبنة من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ و غير تقليدي.
قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش التمر بالجبنة، فيما يلي…
مقادير جلاش التمر بالجبنة
● 1 لفة جلاش طري
● ½ كيلو جبنة كريمي
● ½ تمر بدون نوى
● قرفة
● حليب مكثف
● 1 كوب سمنة بلدي
طريقة تحضير جلاش التمر بالجبنة
يدهن البايركس بالسمنة ثم يوضع طبقات من الجلاش و بين طبقات الجلاش سمنة
فى بولة يوضع جبنة كريمى , تمر مفروم , قرفة و تقلب المكونات جيداً للحصول على الحشو المطلوب.
يوضع الحشو السابق بين طبقات الجلاش
يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى
يوضع على الوجه حليب مكثف
ثم يقدم.