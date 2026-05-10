سهلة ولذيذة .. طريقة عمل مربى الجزر في البيت

مربى الجزر من المربيات اللذيذة والمفيدة وسهلة التحضير في البيت

مكونات مربى الجزر

1 كيلو جزر مبشور

2 كوب سكر حسب الرغبة

عصير 2 ليمونة

2 كوب ماء

فانيليا اختياري

رشة قرفة او حبهان اختياري

طريقة عمل مربى الجزر

يغسل الجزر ويُبشر جيدا يوضع الجزر مع الماء في حلة على النار ويترك حتى يطرى يضاف السكر مع التقليب حتى يذوب تماما يترك على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ويصبح مثل المربى يضاف عصير الليمون قبل انتهاء التسوية بخمس دقائق يمكن اضافة الفانيليا او القرفة حسب الرغبة يترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات زجاج نظيفة وجافة

نصيحة

كلما زادت مدة التسوية على نار هادئة اصبح القوام اثقل والطعم افضل، ويحفظ في الثلاجة بعد الفتح