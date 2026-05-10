سهلة ولذيذة .. طريقة عمل مربى الجزر في البيت

مربى الجزر من المربيات اللذيذة والمفيدة وسهلة التحضير في البيت
مكونات مربى الجزر
- 1 كيلو جزر مبشور
- 2 كوب سكر حسب الرغبة
- عصير 2 ليمونة
- 2 كوب ماء
- فانيليا اختياري
- رشة قرفة او حبهان اختياري
طريقة عمل مربى الجزر
- يغسل الجزر ويُبشر جيدا
- يوضع الجزر مع الماء في حلة على النار ويترك حتى يطرى
- يضاف السكر مع التقليب حتى يذوب تماما
- يترك على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ويصبح مثل المربى
- يضاف عصير الليمون قبل انتهاء التسوية بخمس دقائق
- يمكن اضافة الفانيليا او القرفة حسب الرغبة
- يترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات زجاج نظيفة وجافة
نصيحة
كلما زادت مدة التسوية على نار هادئة اصبح القوام اثقل والطعم افضل، ويحفظ في الثلاجة بعد الفتح