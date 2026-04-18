أحلى من الجاهز.... طريقة عمل مربى فراولة في البيت

مربى فراولة من الأنواع التي يعشق الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار تناولها نظرا لمذاقها الشهي مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مربى فراولة في البيت بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.

مقادير مربى فراولة



● 1 كيلو فراولة

● ½ كيلو سكر

● عصير ½ ليمونة

● 1 باكو جيلي أحمر

طريقة تحضير مربى فراولة



تخلط الفراولة والسكر في إناء على النار

يضاف عصير الليمون والجيلى ويقلب كل الخليط

تزال الريمة

تترك على النار حتى تمام النضج

تترك لتبرد وتحفظ في برطمان نظيف في الثلاجة وتستخدم