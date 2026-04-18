وزير الخارجية يلتقى نظيره الجزائري على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والجزائر والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن التطلع للبناء على مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة خلال الفترة فى نوفمبر ٢٠٢٥، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز المصالح المشتركة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا باعتبارها تمثل أولوية مشتركة للبلدين، واكد الوزيران أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور الدوري إزاء التحديات الإقليمية، والعمل المشترك لدفع أطر التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.