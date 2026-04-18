الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مشاورات مصرية سعودية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم السبت ١٨ أبريل، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، واعربا عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وجدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة للاعتداءات التى استهدفت الأراضي السعودية، مؤكداً أن المساس بسيادة المملكة والدول الخليجية يعد مساساً مباشراً بالأمن القومي المصري والعربي.

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشهد اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستقرار أسعار النفط.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لدعم العلاقات الثنائية بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

