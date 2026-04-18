برلمان

رئيس برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط: الدبلوماسية خط الدفاع الأول لتسوية النزاعات

النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم مسارات التهدئة والحوار في ظل التحديات والتوترات الإقليمية الراهنة.

وشدد أبو العينين على ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالتوترات المرتبطة بالتصعيد الإقليمي مع إيران أو ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان، مؤكدًا أن المسار السياسي والدبلوماسي يظل الطريق الوحيد لتسوية النزاعات وتحقيق السلام في المنطقة.

كما دعا إلى وقف التصعيد، والعمل على تفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ هذه المقررات لا يخدم القضية الفلسطينية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل خط الدفاع الأول في معالجة الأزمات والنزاعات، وتسهم في دفع الحكومات نحو التحلي بالحكمة في اتخاذ القرارات المصيرية.

وأشار أبو العينين إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، في إطار حل الدولتين.

ولفت إلى أن هذا الحل يحظى بدعم دولي واسع، حيث تؤيد أكثر من 140 دولة قيام دولتين، وهو المسار الذي تدعمه مصر منذ سنوات طويلة باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة.

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

