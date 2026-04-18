5 قرارات استثنائية تقرر تطبيقها على طلاب المدارس العام الدراسي الحالي|تربوي يكشفها

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن طلاب المدارس عاشوا هذا العام سنة دراسية استثنائية

حيث قال الدكتور تامر شوقي : مع كامل التقدير لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وحرصها على انتظام العام الدراسي وفقا لما هو مخطط له من حيث الإستحقاقات، فإن هناك أمورا غير مسبوقة في حدثت في العام الدراسي الحالي من بينها:

عقد امتحان الشهر الأول (مارس) بعد مرور أكثر من نصف الفصل الدراسي

عقد امتحان الشهر الثاني (أبريل) بعد فترة لا تتعدى عشرين يوما (وأقل في بعض الصفوف وفي بعض المحافظات) من عقد امتحان الشهر السابق

تواصل عقد امتحانات الشهر الثاني مع امتحانات آخر العام دون أن يفصل بينها أيام أو أسابيع لشرح الدروس الجديدة

استمرار عقد امتحانات صفوف النقل لثلاثة أسابيع متصلة أو أكثر

عقد امتحانات الثانوية العامة (STEM) قبل امتحانات الشهادة الإعدادية، وبالتوازي مع امتحانات صفوف النقل

وأضاف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : هذا يقتضي قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل العام الدراسي الجديد:

وضع خريطة تفصيلية تتضمن مواعيد الامتحانات الشهرية، وامتحانات نهاية العام لكل الصفوف والشهادات، بل وجداول الامتحانات أيضا محددة باليوم والساعة (في حال لم يحدث جديد)، خاصة أن جميع مواعيد الأعياد والإجازات والعطلات تكون معروفة مسبقًا، مع البعد عن تحديد مواعيد قاطعة في المناسبات غير المعروف موعدها، مثل بداية ونهاية الأعياد.