باحث بـ «اليابان للدراسات»: خروقات وقف إطلاق النار لا تعني انهياره.. واحتمالات التصعيد قائمة

قال الدكتور ساتورو ناجاو، كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات، إن الخروقات التي شهدها وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان خلال الساعات الأولى أمر طبيعي، خاصة في اليومين الأولين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث المحدودة لا تعني بالضرورة انهيار الاتفاق.

وأوضح ناجاو، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك مصلحة حقيقية لدى جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل ولبنان وحزب الله في وقف الحرب، وهو ما يعزز فرص استمرار التهدئة رغم احتمالية تجدد المواجهات في المستقبل.

وأضاف أن التفوق العسكري الإسرائيلي يمثل عامل ضغط دائما، في حين تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا كبيرًا يتمثل في بسط سيطرتها على جميع المجموعات المسلحة داخل البلاد، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن، خاصة في ظل نفوذ حزب الله العسكري.

وأكد «ناجاو» أن استمرار وقف إطلاق النار لفترة أطول يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة الدولة اللبنانية على تعزيز نفوذها العسكري والأمني، بما يسمح لها بضبط السلاح داخل أراضيها، وتقليل احتمالات الانزلاق إلى مواجهات جديدة.

