سقوط لص سرق مبالغ مالية وهاتف محمول من داخل محل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة حقيبته وهاتفه المحمول من محل عمله بالغربية.





بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من صاحب الحساب بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف لمحل عمله ومغافلته وسرقة هاتفه المحمول وحقيبة تحتوى على مبالغ مالية.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والحقيبة المستولى عليهما وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





