محافظات

تطور حضري سليم | محافظ القاهرة : مفيش فرد واحد بالمدينة كلها قاعد في خيمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع مصر الحضرى ٢٠٢٦ والذى يعقد فى الفترة من ١٨ - ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ كمنصة وطنية تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، في حوار هادف قائم حول ملف الإسكان، لصياغة رؤى قابلة للتطبيق في إطار التحضيرات الوطنية للمنتدى الحضرى العالمى في دورته الثالثة عشرة (WUF13).

وتأتى مشاركة محافظة القاهرة فى اسبوع مصر الحضرى انطلاقاً من الشراكة الراسخة والتعاون الوثيق بين محافظة القاهرة وبرنامج موئل الأمم المتحدة - مكتب مصر، خاصة بعد الدور المحورى الذي قامت به المحافظة في أسبوع القاهرة الحضرى ٢٠٢٤ ، والدور التنظيمى والتقني الفاعل في المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، وإيماناً بالدور الريادى لمحافظة القاهرة في دعم قضايا التنمية الحضرية المستدامة والابتكار في قطاع الإسكان.

شارك فى الجلسة د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى، وأحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) فى مصر، ورانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) للدول العربية، وعدد من ممثلى القطاع الحكومى، والخاص، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى، والمطورين العقاريين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة التى يقطنها ويتردد عليها ما يقارب ٢٢ ألف مواطن بوميًا بالاضافة للضيوف من الدول الشقيقة، لا يوجد بها ولا فرد واحد يقيم فى خيمة، وذلك نتيجة وجود تحطيط سليم ورؤية ، وقرارات مدروسة وارادة سياسيةمن قيادة حكيمة للدولة، أدت إلى هذا النجاح فى التطور الحضرى بمدينة القاهرة، والذى كان أكبر نموذج للنجاح فيه نقل ما يقارب ٥٠٠ ألف مواطن من مناطق خطرة إلى مدن حضارية متكاملة الخدمات ووحدات مؤثثة بالكامل فى تجربة لا مثيل لها فى العالم كله.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مدينة القاهرة تعد واحدة من أكبر وأهم المدن في المنطقة، وهو ما يضعها أمام تحديات حضرية وتنموية كبيرة، تتطلب حلولًا مبتكرة ورؤى طويلة المدى، كما تتطلب التخطيط المستمر لمعالجة التكدس المروري، وهو ما جعل القيادة السياسية تسعى من خلال عمليات التطوير داخل القاهرة نحو التوسع الأفقي وإنشاء المدن الجديدة، مع تفريغ وسط المدينة من الجهات والهيئات الحكومية والوزارات ونقلها الى العاصمة الجديدة، والعمل جارى لتصبح القاهرة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمارات على مستوى مدن العالم.

وأوضح محافظ القاهرة أنه خلال ال١٢ سنة الماضية، شهدت القاهرة تحولًا جذريًا في مسار التنمية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحديث الشامل وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أُطلقت مشروعات قومية كبرى لتطوير البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق والكباري، والتوسع في منظومة النقل الجماعي الحديث، إلى جانب تنفيذ برامج طموحة لتطوير المناطق غير المخططة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسبوع مصر الحضرى يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، ليعكس تحولًا نوعيًا في طريقة تناول قضايا العمران والإسكان في مصر، من منظور لم يعد يقتصر على توفير الوحدات، بل يمتد ليشمل بناء منظومة حضرية متكاملة، تقوم على الاستدامة، والعدالة، والمرونة، وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه المنصة التى نلتقى من خلالها اليوم، تمثل نموذجًا للحوار المنظم القائم على الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف، بهدف مواءمة أولويات الإسكان الوطنية مع الأجندة العالمية، والانطلاق نحو صياغة سياسات أكثر تكاملًا وقدرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة.
وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الحدث يأتى كخطوة متقدمة لتعميق هذا التعاون، وتعزيز الاستعدادات للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى الثالث عشر، وفتح آفاق أوسع نحو بناء شراكات واستثمارات مستقبلية، تمهيدًا لمواصلة هذا المسار في المنتدى الحضرى العالمى الرابع عشر، بما يرسخ مكانة القاهرة كمنصة إقليمية فاعلة في قضايا التنمية الحضرية.

وأكد محافظ القاهرة فى نهاية كلمته عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الأسبوع في إنتاج معرفة تطبيقية، وتعزيز آليات التعاون، وطرح نماذج قابلة للتنفيذ، تدعم توجه الدولة المصرية نحو مدن أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن تكاتف الجهود لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية، وأن ما يجمعنا اليوم هو مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل حضري يليق بالمواطن المصرى ويواكب طموحاته.

