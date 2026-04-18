القبض على نقاش تحرش بفتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص "ممسكاً بيده عصا خشبية" بالتحرش بها لفظياً والتعدى عليها بالسب بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وبسؤالها إتهمت الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بها لفظياً والتعدى عليها بالسب وتهديدها بعصا خشبية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بذات دائرة القسم)، وبحوزته (العصا الخشبية الظاهرة بمقطع الفيديو)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.