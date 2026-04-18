رقم قياسي في سماء مصر.. عبور 117 ألف طائر مهاجر فوق «مرصد الجلالة» في يوم

طيور السماء تؤكد أن التوازن هو مفتاح المستقبل حيث سجّل مرصد طيور الجلالة التابع للجمعية المصرية لحماية الطبيعة عبور أكثر من 117 ألف طائر مهاجر في يوم واحد، تنتمي إلى نحو 24 نوعًا من الطيور الحوامة والجارحة، في حدث يُعد من أعلى المعدلات اليومية التي تم توثيقها في تاريخ المرصد، ويعكس كثافة غير مسبوقة لحركة الطيور عبر هذا الممر الحيوي الذي يمثل نقطة ارتكاز رئيسية في منظومة الهجرة العالمية.

ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة ليس فقط من حيث ضخامته، ولكن من دلالاته العلمية المرتبطة بسلامة المسار الهجري واستمرارية اعتماد الطيور عليه كطريق رئيسي لعبورها الموسمي بين القارات.

وتؤكد هذه المؤشرات أن منطقة العين السخنة وخليج السويس تمثل إحدى أهم نقاط العبور ضمن مسار الأخدود الأفريقي العظيم / البحر الأحمر، الذي يُعد من أبرز ممرات هجرة الطيور على مستوى العالم، حيث تعتمد عليه ملايين الطيور سنويًا في رحلاتها الطويلة بين مناطق التكاثر في أوروبا وآسيا ومناطق الشتاء في إفريقيا. وتستفيد الطيور، خاصة الجارحة والحوامة، من طبيعة هذا المسار الذي يوفر تيارات هوائية صاعدة تساعدها على التحليق لمسافات طويلة بكفاءة عالية، وهو ما يجعل هذه المنطقة بمثابة “ممر إجباري” تتجمع فيه أعداد ضخمة من الطيور في فترات زمنية قصيرة.

وجاء هذا الرصد الاستثنائي متزامنًا مع تنفيذ تدريب ميداني متخصص أتاح لمجموعة من الشباب خوض تجربة علمية حقيقية داخل موقع الرصد، حيث شاركوا بشكل مباشر في متابعة حركة الطيور وتسجيلها، والتعرف على الأنواع المختلفة في بيئتها الطبيعية، وهو ما أضفى على الحدث بُعدًا تطبيقيًا مهمًا، حوّل المشاركين من متلقين للمعلومة إلى مساهمين فعليين في إنتاج البيانات البيئية. ولم تقتصر التجربة على الجانب التعليمي، بل امتدت لتشكل احتكاكًا مباشرًا مع واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تعقيدًا وإبهارًا، وهي ظاهرة الهجرة الجماعية للطيور.

وقال شريف بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط إن ما تم تسجيله في مرصد الجلالة يمثل حدثًا علميًا بالغ الأهمية، موضحًا أن هذه الأعداد الكبيرة تعكس استمرار كفاءة هذا الممر البيئي، وقدرته على استيعاب أعداد ضخمة من الطيور في ذروة موسم الهجرة، وهو ما يشير إلى أن المنطقة لا تزال تحتفظ بخصائصها البيئية التي تجعلها نقطة جذب رئيسية للطيور المهاجرة.

وأضاف أن القيمة الحقيقية لهذه الأرقام لا تكمن فقط في حجمها، بل في ما توفره من بيانات دقيقة يمكن تحليلها لفهم أنماط الهجرة، وتحديد توقيتات الذروة، والتغيرات التي قد تطرأ على سلوك الطيور نتيجة العوامل البيئية المختلفة.

وأوضح أن “مشاهدة هذا العدد الهائل من الطيور في يوم واحد تمنح الباحثين فرصة نادرة لدراسة سلوك الطيران الجماعي، وأنماط الارتفاع، واستخدام التيارات الهوائية، وهي عناصر يصعب رصدها في الظروف العادية”، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تمثل أساسًا مهمًا لتطوير استراتيجيات الحماية، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها مسارات الطيور مع الأنشطة البشرية.

كما شدد بهاء الدين على أن التدريب الميداني الذي تم تنظيمه على هامش هذا الحدث يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل جديد من المهتمين بالبيئة، قادرين على استكمال جهود الرصد والحماية في المستقبل.

من جانبه، أكد أحمد رياض من مرصد الجلالة أن هذا الحدث يعكس بوضوح المكانة الدولية التي تحتلها مصر في ملف الطيور المهاجرة، موضحًا أن هذه الظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، ما يجعل من حمايتها مسؤولية مشتركة بين الدول.

وأضاف أن البيانات التي يتم جمعها في مواقع مثل مرصد الجلالة لا تقتصر أهميتها على المستوى المحلي، بل تمتد لتسهم في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطيور المهاجرة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الكائنات على طول مسارات هجرتها.

وأشار إلى أن “توافر بيانات دقيقة ومستمرة حول أعداد الطيور وتوقيتات عبورها يتيح لمتخذي القرار وضع سياسات أكثر توازنًا، تراعي البعد البيئي في مشروعات التنمية، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد توسعًا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية”، مؤكدًا أن تحقيق هذا التوازن يمثل أحد أبرز التحديات في المرحلة الحالية.

وتُبرز هذه النتائج أهمية البيانات الميدانية في دعم الفهم العلمي لظاهرة الهجرة، حيث تسهم في رصد التغيرات السنوية في أعداد الطيور، وتحليل تأثيرات تغير المناخ على توقيتات الهجرة ومساراتها، وهي قضية تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على التنوع البيولوجي.

ويعكس الرصد القياسي الذي شهده مرصد الجلالة رسالة مزدوجة، تجمع بين الإيجابية والتحذير؛ فمن ناحية، يؤكد استمرار أهمية هذا الممر الحيوي وقدرته على دعم أعداد كبيرة من الطيور، ومن ناحية أخرى، يسلط الضوء على ضرورة الحفاظ عليه في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

ويمثل هذا الحدث أيضًا تجربة إنسانية وعلمية فريدة للمشاركين في التدريب، حيث أتيحت لهم فرصة مشاهدة أسراب ضخمة من الطيور وهي تعبر السماء في مشهد حي يجسد واحدة من أعظم الظواهر الطبيعية، وهو ما يترك أثرًا عميقًا في تشكيل وعيهم البيئي، ويعزز ارتباطهم بقضايا حماية الطبيعة.

وتؤكد هذه التجربة أن الاستثمار في التدريب الميداني ونقل الخبرة العملية يمثلان ركيزة أساسية لبناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات البيئية، خاصة في مناطق ذات حساسية عالية مثل خليج السويس، الذي يظل واحدًا من أهم مفاتيح الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.