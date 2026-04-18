وفاة والد المخرج هانى كمال

أعلن المنتج إبراهيم حمودة وفاة والد المؤلف والمخرج هاني كمال منذ قليل.



وكتب إبراهيم حمودة عبر فيس بوك: “خالص العزاء والمواساة لأخي وصديقي السيناريست والمخرج هاني كمال وأسرته الكريمة في وفاة والده كمال نجيب تغمده الله برحمته الواسعة”.

من هو هانى كمال

يُعد المخرج والمؤلف هاني كمال واحدًا من أبرز صناع الدراما الاجتماعية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تقديم أعمال لاقت تفاعلًا واسعًا وحققت حضورًا قويًا لدى الجمهور.

تخرج هاني كمال في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، قبل أن يتجه إلى مجال الفن، ويبدأ مشواره كمساعد مخرج مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وهو ما شكّل نقطة انطلاق مهمة في مسيرته الفنية.

واشتهر كمال بتقديم أعمال درامية ذات طابع اجتماعي واقعي، من أبرزها مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وارتبط به الجمهور، إلى جانب مسلسل «بينا ميعاد» بجزئه الثاني، والذي تناول مجموعة من القضايا الأسرية والاجتماعية في إطار إنساني.

كما قدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية والبرامج، من بينها برنامج «الغش ممنوع» بعدة مواسم، وبرنامج «الهرم»، وبرنامج «الخزنة»، بالإضافة إلى مسلسل «ليلة» عام 2016، ليؤكد حضوره ككاتب ومخرج يجمع بين الدراما والبرامج الاجتماعية.

ويُعد هاني كمال من الأسماء التي رسخت حضورها في الدراما المصرية الحديثة، من خلال أعمال تعتمد على البساطة والطرح الواقعي لقضايا المجتمع.

