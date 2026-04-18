بعد منع الظهور | قرار عاجل بـ الإعلاميين يخص فاروق وعبد الجليل في مخالفات مهنية

حضر مساء اليوم السبت لمقر نقابة الإعلاميين محمد فاروق مقدم برنامج (البريمو ) قناة تن ومحمد عبدالجليل مقدم برنامج ( زملكاوي ) قناة الزمالك وذلك لتقنين وضعهما ولممارسة النشاط الإعلامي بشكل قانوني وبعدها خضعا للتحقيق في المخالفات المهنية المنسوبة إليهما كل في جلسة منفردة.

واتخذ النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده قراره بالإكتفاء بتوقيع عقوبة الإنذار للمذكورين وإلزامهما بالتوقيع على إقرار بالإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة حريصة على إنفاذ القانون ومهنية الرسالة الإعلامية المقدمة للمتلقي المصري والعربي.