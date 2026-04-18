ضبط 118 طن مخلفات غذائية فاسدة ومصنعات دواجن مجهولة المصدر بالشرقية | صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية قيام الإدارات التموينية بالزقازيق وبلبيس وديرب نجم بشن حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق و الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة عليها.

واضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في مركز ومدينة بلبيس أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٦٥ طن) منتجات غذائية سائبة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمي والحيواني بمخزن بناحية مزلقان الجوسق لحيازته كميات ضخمة من المخلفات الغذائية الفاسدة و(٥٠ طن) كيك منزوع الأغلفة ومتعفن ومختلط بالأتربة و(٢ طن) مخلفات مصانع متعفنة و(طن) ملح سياحات مجهول المصدر، وذلك بإجمالي (١١٨ طن) مواد غذائية فاسدة ومعدة لإعادة التدوير بطرق غير مشروعة وضبط (١٠٠) كجم دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بغرض البيع في السوق السوداء وتم تحرير محضر ضد تاجر لبيع أسطوانات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز ومدينة الزقازيق أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٣٠٠) دقيق فاخر بدون فواتير و(١٠٠) كجم لحوم بدون مستندات و(٣٥) كجم ملح مجهول المصدر وضبط مواد بترولية (سولار) بدون فواتير وضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وذلك بإجمالي( ٣١) مخالفة تموينية وتجارية متنوعة.

كما تم المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي اختناقات، ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٤٨٠) كجم مصنعات دواجن مجهولة المصدر و بدون فواتير تدل على مصدرها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.