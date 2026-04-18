قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ضبط 118 طن مخلفات غذائية فاسدة ومصنعات دواجن مجهولة المصدر بالشرقية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية قيام الإدارات التموينية بالزقازيق وبلبيس وديرب نجم بشن حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق و الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة عليها.

واضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في مركز ومدينة بلبيس أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٦٥ طن) منتجات غذائية سائبة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمي والحيواني بمخزن بناحية مزلقان الجوسق لحيازته كميات ضخمة من المخلفات الغذائية الفاسدة و(٥٠ طن) كيك منزوع الأغلفة ومتعفن ومختلط بالأتربة و(٢ طن) مخلفات مصانع متعفنة و(طن) ملح سياحات مجهول المصدر، وذلك بإجمالي (١١٨ طن) مواد غذائية فاسدة ومعدة لإعادة التدوير بطرق غير مشروعة وضبط (١٠٠) كجم دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بغرض البيع في السوق السوداء وتم تحرير محضر ضد  تاجر لبيع أسطوانات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز ومدينة الزقازيق أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٣٠٠) دقيق فاخر بدون فواتير و(١٠٠) كجم لحوم بدون مستندات و(٣٥) كجم ملح مجهول المصدر وضبط مواد بترولية (سولار) بدون فواتير وضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وذلك بإجمالي( ٣١) مخالفة تموينية وتجارية متنوعة.

كما تم المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي اختناقات، ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم أسفرت الحملة التموينية عن ضبط (٤٨٠) كجم مصنعات دواجن مجهولة المصدر و بدون فواتير تدل على مصدرها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات اليومية والأنشطة التجارية المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

جلسة المؤسسات والشباب وصناعة مسارات دامجة

إيمان كريم: الدولة حققت تقدما تشريعيا لذوي الإعاقة وكفاءة التطبيق ضرورة

الاحتفال بيوم التراث العالمي

وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم التراث العالمي بتنظيم معارض بالمتاحف

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 بمركز بسقارة غداً

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد