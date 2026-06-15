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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الإثنين 15 يونيو 2026، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تسجيل مؤشرات إيجابية مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري تراجع سعر الدولار اليوم ليسجل:

50.32 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار التحركات الطبيعية لسوق الصرف، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع موارد النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات متقاربة، حيث بلغ:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

ويعد البنكان من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، ما يجعل أسعارهما مرجعًا مهمًا لقطاع كبير من العملاء والمتعاملين في سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة أيضًا تراجعًا في سعر العملة الأمريكية خلال ختام التعاملات.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

50.28 جنيه للشراء.

50.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.28 جنيه للشراء.

50.38 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التراجع استقرار سوق النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

وتظهر هذه المستويات تقاربًا واضحًا في أسعار الصرف بين مختلف البنوك.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجلت العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

وبذلك استقرت أسعار الصرف عند مستويات متقاربة بين معظم البنوك مع استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق العملات.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار اليوم

في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ووصل الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، ليحقق بذلك مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ الاقتصاد المصري.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية.

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

يُعد الرقم المسجل حاليًا هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزًا المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجيًا ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.

وتعكس هذه الزيادة قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

ما مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي؟

يعتمد الاحتياطي النقدي المصري على عدة مصادر رئيسية تسهم في دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

عوائد الصادرات .

إيرادات قناة السويس.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

عائدات قطاع السياحة.

الاحتياطي الذهبي والأصول الأجنبية.

وتلعب هذه الموارد دورًا محوريًا في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة قياسية

من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويمثل ذلك نموًا بنسبة 32%، وهو ما يعكس زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والقنوات المصرفية الرسمية.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ماذا يعني تراجع سعر الدولار اليوم؟

يرى مراقبون أن تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل سوق الصرف، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي وتدفق العملات الأجنبية من مصادر متعددة.

كما يشير استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العملات خلال الفترة المقبلة.

ومع مواصلة الدولة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز موارد النقد الأجنبي، يظل سعر الدولار اليوم أحد أبرز المؤشرات التي تعكس أداء الاقتصاد المصري ومدى قدرته على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

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