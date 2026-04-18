هيئة قناة السويس تستضيف برنامج تدريبي لصحفيين القناة وسيناء والشرقية

شهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات برنامج تدريبي موجّه لصحفيي القناة وسيناء والشرقية، بمركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس.

يركّز البرنامج على تنمية مهارات الصحفيين في مجالات التحول الرقمي وإنتاج المحتوى، حيث يشهد اليوم الأول تدريبًا بعنوان «صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي: الأدوات والتطبيقات»، يقدّمه المحاضر حسام مصطفى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج على مدار أربعة أيام، تتضمن تدريبات متخصصة في التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، بما يعزز من قدرات المشاركين على مواكبة التحولات المهنية والتقنية في العمل الإعلامي.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون بين لجنة التدريب نقابة الصحفيين، والمرصد المصري للصحافة والإعلام، تحت رعاية هيئة قناة السويس.