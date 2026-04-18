محافظ الشرقية يفاجئ عيادات المبرة بالزقازيق ويكلف بتقديم خدمة علاجية لائقة .. صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عيادات المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى، والتأكد من انتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض والتزامهم بمواعيد العمل ومتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد العيادات الخارجية وإلتقي بعدد من المرضي للتعرف علي احتياجاتهم، موجهاً الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتلبيتها فوراً وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم مراعاهً لظروفهم المرضية مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وفي لفتة إنسانية، كلّف المحافظ مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمرافقة إحدى السيدات التي تشكو من بطء إجراءات لإجراء عملية جراحية، موجهاً بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإجراء العملية عقب توقيع الكشف الطبي عليها، بما يضمن حصولها على الخدمة العلاجية في الوقت المناسب.

كما توجه محافظ الشرقية إلي الصيدلية لمتابعة سير انتظام إجراءات صرف الأدوية للمرضي والتأكد من توافرها، مشدداً علي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بسرعة توفير كافة الأدوية قائلاً: المريض الذي يتردد على المستشفى يجب أن يحصل على خدمة علاجية لائقة، وأن يُصرف له الدواء الذي يخفف آلامه، ولن أسمح بأي تقصير في هذا الشأن.

حرص المحافظ على تفقد قسم الأشعة، للإطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة، موجهاً بضرورة إجراء الصيانة الدورية لكافة الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين.

واختتم المحافظ زيارته بتوجيه مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالتنسيق مع رئيس حي ثان الزقازيق، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المبنى، وتذليل أي معوقات، مع دراسة إمكانية تخصيص غرفتين إضافيتين بقسم الأرشيف بالدور الأرضي، للحد من التكدس وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.