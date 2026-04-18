قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إدراج معبد دندرة ومنازل رشيد التاريخية على قائمة التراث الثقافي في العالم الإسلامي

أ ش أ

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، خلال دورتها الأخيرة التي عُقدت في طشقند، إدراج كلٍ من معبد دندرة بمحافظة قنا والمنازل التاريخية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بما يعكس القيمة الحضارية والإنسانية الفريدة لهذين الموقعين.

يأتي ذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل مصر الحافل في مجال صون التراث الثقافي.

وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن إدراج هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز المقومات الأثرية ذات الأولوية والعمل على تسجيلها ضمن قوائم التراث الدولية، بما يسهم في التعريف بها على نطاق أوسع وتعزيز جاذبيتها السياحية.

منازل رشيد التاريخية

وأضاف أن هذا النجاح يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم الإسلامي والدولي.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن خالص شكره وتقديره لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية والهجرة والمصريين بالخارج واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ووفد مصر الدائم لدي الإيسيسكو، مثمّنًا جهودهم وتعاونهم البنّاء، إلى جانب إسهامات فرق العمل بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والتي أسهمت مجتمعة في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة ممثلة في المجلس قامت بإعداد وتقديم ملفات علمية متكاملة لتسجيل هذه المواقع، تناولت قيمتها الأثرية والفنية الفريدة، إلى جانب توثيق عناصرها المعمارية، وإعداد تقارير مفصلة عن حالتها الراهنة وجهود صونها والحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وبدورها، أكدت رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، أنه تم إدراج هذين الموقعين فى القائمة النهائية خلال أعمال لجنة التراث فى العالم الإسلامي بمنظمة الايسيسكو فى دورتها الـ13 التى عقدت بطشقند بأوزبكستان خلال الفترة 10 إلى 14 فبراير 2026، ليصبح عدد المواقع المصرية بالقائمة النهائية ستة مواقع، تشمل: الدير الأحمر بسوهاج، والقاهرة التاريخية، وقصر البارون بالقاهرة، ومدينة شالي بواحة سيوه، بالإضافة إلى معبد دندرة ومنازل رشيد.

كما تضم القائمة التمهيدية 5 مواقع مصرية أخرى هي: أديرة وادي النطرون، ومقياس النيل بالروضة، وجبانة البجوات، ومدينة القصر بالوادي الجديد، والمتحف المصري بالتحرير.

معبد دندرة منازل رشيد التاريخية قائمة التراث الثقافي في العالم الإسلامي قنا

