تحذير .. أطعمة صحية تسبب الغازات والانتفاخات

يعانى عدد كبير من الأشخاص من تراكم الغازات داخل البطن مما يؤدي للانتفاخات وقد تخرج في صورة ريح متكرر مما يؤدي لكثرة الذهاب للحمام أو التعرض لمواقف محرجة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك هناك بعض الأطعمة التي تسبب الغازات وانتفاخات البطن ولكنها مفيدة وصحية لذا لابد من استشارة الطبيب قبل ايقافها.

أطعمة تسبب الغازات

واليكم اهم هذه الأطعمة الصحية التي لها جانب مظلم حيث تسبب انتفاخات وغازات البطن، مثل:

الفول والبقول

الخبز أو الحبوب مثل القمح



تتبيلة السلطة المحضرة باللاكتوز

الأطعمة الخاصة بالحمية الغذائية الخالية من السكر مثل الحلوى الدايت.

الفواكه مثل التفاح والخوخ والزبيب والموز والمشمش وعصير البرقوق والكمثرى.

الأطعمة المعلبة مثل البقول والصوصات التي تستخدم اللاكتوز كمادة حافظة.

العديد من الخضروات، بما في ذلك الخرشوف، والهليون، والبروكلي، والملفوف، والكرنب، والقرنبيط، والخيار، والفلفل الأخضر، والبصل، والفجل، والكرفس، والجزر.



الحبوب الكاملة مثل العدس البني والقمح والفاصوليا والشوفان.