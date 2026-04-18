الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: أي تهديد لأمن الخليج تهديد لنا.. ونرفض أن تكون المنطقة رهينة لسياسات نتنياهو

أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني
أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي تمسك بلاده بمواقفها الثابتة تجاه قضايا المنطقة، مشددًا على ضرورة دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على سيادتها، ووقوف الأردن إلى جانب دول الخليج في الدفاع عن أمنها.

وقال الصفدي - خلال مشاركته اليوم السبت في اجتماع وزاري بمدينة أنطاليا التركية - إن المنطقة بأكملها تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وبناء مستقبل آمن، مؤكدًا أن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المنطقة وتقويض سيادتها يجب أن تكون على طاولة النقاش والعمل على معالجتها.

وشدد على أن الأردن يقف بجانب دول الخليج ويدعم جميع الخطوات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها، مؤكدا أن أي تهديد لأمن الخليج يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن الأردن، لافتا إلى أن موقف بلاده من الحرب كان واضحًا منذ البداية، حيث سعت إلى منع اندلاعها وخفض التصعيد في المنطقة.

وحذر الصفدي من خطورة السياسات الإسرائيلية الحالية، مؤكدًا رفض المملكة أن تدفع المنطقة ثمن المواقف المتطرفة، مشددا على أن المنطقة لا يجب أن تكون ضحية أو رهينة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأوضح أن المشهد الإقليمي يشهد ما وصفه بـ"حقبة جديدة من التوسع الإسرائيلي"، محذرا من أن هذا التوجه يقوض بشكل مباشر وخطير فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي الملف اللبناني، أكد الصفدي أن لبنان يستحق العيش في أمن وسلام، مجددًا دعم الأردن للحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها الكاملة على أراضيها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد الصفدي موقف الأردن الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوضان فرص تنفيذ حل الدولتين ويجعلان تحقيق السلام أكثر صعوبة.

كما شدد على أن إسرائيل تتحدى الأمنين الدولي والإقليمي من خلال التوسع في الأراضي الفلسطينية واللبنانية ورفض منح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات ستكون له تبعات سلبية على المنطقة والعالم.

وعلى صعيد المقدسات، جدد الصفدي التأكيد على تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الهوية التاريخية والدينية للمدينة.

ودعا الصفدي إلى إطلاق مبادرة تحقق الحقوق الشرعية لجميع الأطراف، مؤكدًا أن مبادرة السلام العربية تمثل إطارًا شاملًا لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

