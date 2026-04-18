الأهلي يفوز على الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات

تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي ببطولة كأس مصر للسيدات لموسم 2025-2026.

جاء ذلك بعد الفوز على الجزيرة في لقاء نصف النهائي بنتيجة 84-68، والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

30-10 ، 50-30 ، 66-48، 84-68

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة هليوبوليس وسبورتنج والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في نصف النهائي الآخر.

جدير بالذكر أن الدور النهائي سيقام يوم الإثنين 20 أبريل، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تليها مباراة تحديد البطل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك على الصالة ذاتها.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات عقب فوزه على سبورتنج في المباراة النهائية.