حرامي العهدة | تأجيل محاكمة موظف في اختلاس شركة بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة يعمل بها بمنطقة مدينة نصر لـ الدور الأول من شهر مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك إحدى الشركات، يفيد بتضرره من موظف بذات الشركة، لسرقة بضائع من الشركة التي يعمل بها وفي عهدته تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه، خاصة بالشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن (مصطفي.م) موظف وراء ارتكاب الواقعة، وبتتبعه تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر رقم 4267 لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا.