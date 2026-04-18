منظمة الإيسيسكو تعلن تسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي

نهلة الشربيني

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، عن تسجيل عدد من المواقع التراثية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي التي عُقدت بمدينة طشقند، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة السياحة والآثار.

يأتي ذلك تقديرًا لجهود اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إعداد وتقديم ملفات الترشيح وفقًا للمعايير المعتمدة لدى منظمة الإيسيسكو، بما يعكس كفاءة التنسيق المؤسسي ويعزز من مكانة مصر في مجال صون وحماية التراث الثقافي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الهوية الثقافية وتعزيز الحضور الدولي للتراث المصري، وتتويجًا لجهود الدولة في الحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وأثرية فريدة تمتد عبر العصور المختلفة.

وأسفرت أعمال الدورة عن إدراج معبد دندرة باعتباره أحد أبرز المعابد المصرية القديمة، لما يتمتع به من أهمية أثرية ومعمارية تعكس تطور العمارة الدينية في مصر القديمة، كما تم إدراج المنازل التاريخية بمدينة رشيد، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للعمارة الإسلامية، وتعكس الطابع العمراني المميز للمدينة ودورها التاريخي في مراحل مختلفة من التاريخ المصري.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار دعمها لجهود اللجنة الوطنية في توسيع نطاق المشاركة المصرية في برامج وأنشطة المنظمات الدولية، والعمل على تسجيل المزيد من المواقع الثقافية والطبيعية، بما يُسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها الحضارية على الساحة الدولية.

وزارة التعليم العالي اليونسكو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة المواقع التراثية المصرية التراث في العالم الإسلامي

