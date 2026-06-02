حريق هائل يلتهم أكثر من 10 سيارات داخل جراچ بغرب الإسكندرية

شهد شارع الفردي بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، اليوم، حريقًا هائلًا داخل جراج سيارات أسفل إحدى العمارات السكنية، ما أسفر عن احتراق أكثر من 10 سيارات كانت متوقفة بداخله.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في إحدى السيارات المتواجدة داخل الجراج، قبل أن تمتد ألسنة اللهب سريعًا إلى باقي السيارات بسبب شدة النيران، ما أدى إلى تفحم عدد كبير منها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 8 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقار والعقارات المجاورة، فيما تواصل القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال الحريق.

كما انتشرت أكثر من 5 سيارات إسعاف بمحيط موقع الحادث تحسبًا لوقوع أي إصابات أو حالات اختناق، بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق لتسهيل أعمال الإطفاء وحماية المواطنين.

وتجري الجهات المختصة حصر الخسائر المادية وبيان أسباب اندلاع الحريق، فيما تواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.