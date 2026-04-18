خطأ حارس الترجي يمنح صن داونز التقدم بإياب نصف نهائي أفريقيا "فيديو"

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين ماميلودي صن داونز والترجي الرياضي التونسي بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم بعد خطأ من حارس الترجي البشير بن سعيد، الذي تسبب في ركلة جزاء، تصدى لها في البداية قبل أن تعود لتصل إلى اللاعب برايان ليون، الذي نجح في إيداعها الشباك معلنًا تقدم صن داونز.

وكان الفريق الجنوب أفريقي دخل اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما منحه ارتياحًا نسبيًا في الشوط الأول، بينما ظهر الترجي بحماس كبير بحثًا عن العودة، خاصة بعد مشواره القوي في البطولة وإقصائه النادي الأهلي في ربع النهائي.

ومع نهاية الشوط الأول، تزداد صعوبة المهمة على الفريق التونسي الذي بات مطالبًا بردة فعل قوية في الشوط الثاني من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى النهائي.