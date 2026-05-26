محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية وذبح 125 عجلًا

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها، خاصة خلال المناسبات والأعياد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع مؤسسة "مصر الخير" بأسيوط بقيادة محمد فراج مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى قيام المؤسسة بتوزيع 5 أطنان من اللحوم المجمدة على الجمعيات الأهلية بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أكبر استفادة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن خطة العمل خلال أيام العيد تتضمن ذبح 125 عجلًا داخل مجزري مير وعرب العوامر، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية الطب البيطري، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، على أن يتم توزيع اللحوم على الأسر المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن بأسيوط.

كما لفت المحافظ إلى استمرار جهود مؤسسة «مصر الخير» في تنفيذ المبادرات المجتمعية، من خلال مبادرة "إطعام يوم عرفة" بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمنفلوط، حيث جرى تجهيز 1250 وجبة غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، دعمًا لقيم الرحمة والتكافل خلال الأيام المباركة.

وثمن اللواء محمد علوان جهود مؤسسة "مصر الخير" وكافة الجمعيات الأهلية المشاركة، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة التعاون مع أجهزة الدولة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح المبادرات الإنسانية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.