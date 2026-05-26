محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية

حرص اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، خلال جولة إنسانية شملت عددًا من دور الرعاية بالمحافظة، حيث وزع الهدايا والعيديات على الأطفال والفتيات الأيتام، وسط أجواء من البهجة والسعادة، في لفتة تعكس اهتمام المحافظة بدعم ورعاية هذه الفئة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم.

وشملت الجولة زيارة دار الحنان لرعاية البنين بمدينة الفتح، ودار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، ووفاء رفعت، مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومصطفى عبد الرحيم، مدير دار الحنان لرعاية البنين، وأسماء عبد الحميد، مدير إدارة دار الصفا للفتيات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة دار الحنان لرعاية البنين، حيث التقى الأطفال والمشرفين، واطمأن على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، كما شاركهم الاحتفال بالعيد والتقط الصور التذكارية معهم، في مشهد اتسم بالمحبة والألفة.

كما تفقد المحافظ دار الصفا لرعاية الفتيات، وقدم التهنئة للفتيات بمناسبة العيد، واطلع على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهن، ووزع الهدايا والعيديات، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد على تنشئة الأطفال والفتيات بشكل سليم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية، والعمل على توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تسهم في إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعيات ودور الرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي ختام الجولة، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي والقائمين على دور الرعاية، مشيدًا بجهودهم في رعاية الأطفال، كما قام بتكريم عدد منهم بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لعطائهم وجهودهم المستمرة.