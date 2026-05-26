الإشراف العام
محافظات

بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ أسيوط يواصل جولاته الإنسانية بالمستشفيات ويوزع العيديات

إيهاب عمر

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المستشفيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرص على زيارة المرضى بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" ومستشفى الإيمان العام، لتقديم التهنئة لهم بالعيد والاطمئنان على حالتهم الصحية، في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية ومشاركة المرضى فرحة العيد.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يحيى مدير عام الطب العلاجي، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور أمجد محمد يونس مدير مستشفى أسيوط العام، والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الإيمان العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب، لمتابعة مدى الجاهزية واستعداد الأقسام المختلفة لاستقبال الحالات خلال أيام العيد، مقدمًا التهنئة للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، ومؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بجداول النوبتجيات لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة على مدار الساعة.

وتفقد المحافظ عددًا من الأقسام، بينها العناية المركزة، والأقسام الداخلية، ورعاية الحالات الحرجة، واطمأن على مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، كما حرص على الحديث مع المرضى وذويهم والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع أي احتياجات أو شكاوى.

وخلال الزيارة، وزع المحافظ الهدايا والعيديات على المرضى لإدخال البهجة إلى نفوسهم ومشاركتهم أجواء العيد، داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والصحة والسلام.

كما استكمل اللواء محمد علوان جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام، حيث تابع انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وأطقم التمريض وفق خطط التشغيل الموضوعة خلال إجازة العيد، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمترددين على المستشفى.

وأكد محافظ أسيوط تقديره للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به الأطباء وأطقم التمريض، مشيدًا بتفانيهم في أداء واجبهم خلال أيام العيد، ومؤكدًا أن المحافظة تواصل دعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام العمل بغرف العمليات والاستقبال والطوارئ، بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

ومن جانبهم، أعرب المرضى وذويهم عن سعادتهم بهذه الزيارة الإنسانية التي أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، مؤكدين تقديرهم لحرص المحافظ على مشاركتهم أجواء العيد والاطمئنان عليهم داخل المستشفيات.

