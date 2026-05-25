محافظ أسيوط يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتبادل التهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في أجواء سادتها المودة والتقدير المتبادل.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سليم سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على عمق التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان بمجلسيه، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأبناء محافظة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والخير، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض المحافظة.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.