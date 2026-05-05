تعرف علي تطورات إصابة خوان بيزيرا

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض خلال مباراة سموحة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للفريق أن بيزيرا تعرض لإصابة على مستوى الحوض، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وفي نفس الوقت كشف الجهاز الطبي عن إصابة محمد السيد لاعب الوسط بالتواء في الكاحل، ومحمود بنتايج الظهير الأيسر بجرح قطعي.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة ينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة يحتل المركز السابع.