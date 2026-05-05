تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على سموحة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

وعلق الإعلامي عمرو أديب عبر إكس كاتبا : ياما انت كريم يارب ، احنا غلابه وبنلعب فى ظروف صعبه ومعندناش فلوس ولا رعاه اغنيا.

و أضاف: احنا عندنا جمهور مخلص ولاعبيه مموته نفسها علشان الفانله البيضه الطيبه . يارب نقطه واحده يارب علشان سعاده نص البلد او ربع البلد او اي تقسيمه.

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال اي اهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك .

بهذه النتيجة يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية