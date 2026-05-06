بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

غادرت القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة، متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو 1962، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم قائمة الفريق لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.