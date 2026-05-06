إسلام صادق: الزمالك يمتلك الفرصة الأكبر وبيراميدز يترقب الموقف

علق الإعلامي إسلام صادق علي المرحلة الحاسمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الجولة الحاسمة في الدوري ستقام في توقيت واحد

الزمالك يمتلك الفرصة الأكبررغم صعوبة مواجهة سيراميكا ..بيراميدز يترقب الموقف وفي مهمة سهلة امام سموحه ..والاهلي لديه فرصة في حالة الفوز على المصري وتعثر المنافسين!

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.