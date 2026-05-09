أربيلوا يدافع عن فالفيردي وتشواميني قبل الكلاسيكو: لن أسمح بالتشكيك في احترافيتهما

أكد الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتوقع مباراة رائعة ضد خصم قوي يقدم أداءً استثنائيًا، ونحن متشوقون للغاية لخوض المباراة التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في العالم".

وأضاف: "سنذهب إلى هناك بطموح كبير، وهدفنا الفوز".

دفاع قوي عن فالفيردي وتشواميني

وتطرق مدرب ريال مدريد إلى الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن الثنائي فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، مؤكدًا دعمه الكامل لهما بعد الجدل الذي سبق مواجهة برشلونة.

وقال أربيلوا: "أنا فخور جدًا بحزم النادي وسرعته وشفافيته، كما أن اللاعبين اعترفوا بخطئهم وأعربوا عن ندمهم وقدموا اعتذارهم، وهذا يكفيني".

وشدد على رفضه مهاجمة اللاعبين علنًا، مضيفًا: "لن أهاجمهما أمام الجميع لأنهما لا يستحقان ذلك".

لن أسمح بالتشكيك في احترافيتهما

وواصل المدرب الإسباني دفاعه عن الثنائي، مؤكدًا: "يستحق فالفيردي وتشواميني أن نمضي قدمًا، وأن نمنحهما فرصة لمواصلة القتال من أجل هذا النادي".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بهما، ولن أسمح باستغلال ما حدث للتشكيك في احترافيتهما، ما يقال عن عدم احترامهما لي أو للنادي غير صحيح".

تحمل المسؤولية ورفض الاتهامات

وأكد أربيلوا تحمله الكامل للمسؤولية داخل النادي، قائلاً: "أنا مسؤول عن كل ما يحدث في ريال مدريد، سواء الأمور الجيدة أو السيئة".

وعن التسريبات المتعلقة بالأزمة، اختتم تصريحاته بنبرة ساخرة قائلاً: “أنا لا أعمل لدى وكالة المخابرات المركزية، ولا أتهم لاعبي فريقي أو أي شخص آخر، لا يمكنني فعل ذلك”.

