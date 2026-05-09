صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ

يستعد نادي مانشستر سيتي لبدء مفاوضات تجديد عقد مدافعه الكرواتي جوسكو جفارديول، في ظل تصاعد اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته، وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وبحسب تقارير شبكة “TEAMtalk”، فإن إدارة مانشستر سيتي تسعى للتحرك مبكرًا لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، الذي يمتد حاليًا حتى صيف 2028، من أجل قطع الطريق أمام أي محاولات لضمه.

أداء مميز منذ الانضمام إلى السيتي

ويُعد جفارديول أحد أبرز العناصر في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا من لايبزيج في عام 2023، حيث نجح في تثبيت أقدامه كأحد المدافعين الأساسيين داخل الفريق.

وتؤكد التقارير أن اللاعب أثبت قدرات كبيرة في مركز قلب الدفاع، إضافة إلى مرونته التكتيكية التي جعلته خيارًا مفضلًا داخل منظومة السيتي.

اهتمام متزايد من ريال مدريد وبايرن ميونخ

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد وبايرن ميونخ تواصلا مع ممثلي اللاعب للاستفسار عن موقفه داخل مانشستر سيتي، في ظل بحث الناديين عن تدعيم خط الدفاع، خاصة في مركز قلب الدفاع الأيسر الذي يجيده جفارديول.

وترى الأندية المهتمة أن اللاعب الكرواتي يمثل خيارًا مثاليًا لدعم الخط الخلفي، نظرًا لقدراته البدنية والفنية.

سيتي واثق من الاحتفاظ بنجمه

ورغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، تؤكد إدارة مانشستر سيتي ثقتها في استمرار اللاعب، حيث ترى أن جفارديول سعيد داخل النادي، وأن مفاوضات التجديد ستسير بشكل إيجابي فور انطلاقها رسميًا.

تعافي من إصابة قوية

ويواصل جفارديول في الوقت الحالي مرحلة التعافي من إصابة بكسر في الساق تعرض لها مؤخرًا، حيث تشير التقارير الطبية إلى تقدمه بشكل جيد في برنامج التأهيل البدني، مع اقتراب عودته للملاعب تدريجيًا.