عامر عمور: الفريق الجزائري سيلعب على التأمين الدفاعي أمام الزمالك

أكد عامر عمور، نجم اتحاد العاصمة السابق، أن الفريق الجزائري سيلعب على التأمين الدفاعي أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال عمور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "اتحاد العاصمة يلعب على أرضه مثلما يلعب خارج أرضه ولكنه سيلعب على التأمين الدفاعي غدا أمام الزمالك بسبب تقدمه في الذهاب بهدف دون رد والفريق لديه خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "المستويات الفنية متقاربة بين الزمالك واتحاد العاصمة والفريق الجزائري لديه لاعبين مميزين للغاية وأيضا القلعة البيضاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.