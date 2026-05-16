قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السعودية تتخذ إجراءً عاجلاً يخص الحجاج.. ما الجديد؟
تسريبات تكشف عن العميل الذكي Gemini Spark لإدارة حياتك الرقمية
مواعيد مباريات اليوم السبت16-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيهزم اتحاد العاصمة ويفوز بالكونفدرالية
الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة.. لا تفوت خير أيام الدنيا واغتنم أفضل الأذكار
ماذا يحدث ؟ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت
مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي على طاولة النواب.. غدا
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم
سفير مصر في فرنسا : الموسم الثقافي بمارسيليا يجسد عمق الروابط التاريخية بين شعوب المتوسط
فاروق فلوكس: لم أعتزل الفن .. والأعمال الوطنية الأقرب إلى قلبي | خاص
بعد 11 شهرا.. وزير الحرب الأمريكي يستقبل جيرالد فورد بعد انتهاء مهمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر عمور: الفريق الجزائري سيلعب على التأمين الدفاعي أمام الزمالك

الزمالك و إتحاد العاصمة
الزمالك و إتحاد العاصمة
ميرنا محمود

أكد عامر عمور، نجم اتحاد العاصمة السابق، أن الفريق الجزائري سيلعب على التأمين الدفاعي أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال عمور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "اتحاد العاصمة يلعب على أرضه مثلما يلعب خارج أرضه ولكنه سيلعب على التأمين الدفاعي غدا أمام الزمالك بسبب تقدمه في الذهاب بهدف دون رد والفريق لديه خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "المستويات الفنية متقاربة بين الزمالك واتحاد العاصمة والفريق الجزائري لديه لاعبين مميزين للغاية وأيضا القلعة البيضاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

الزمالك الزمالك و اتحاد العاصمه إياب نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والصعيد يوم الأحد.. الحرارة تلامس 45 درجة

الاهلي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

طريقة عمل سلاطة التونة بالشمندر

أفضل طريقة لعمل سلاطة التونة بالشمندر

حمو النيل

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

بالصور

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد