قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا
أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري
سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب
رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم
هل الطواف في الطوابق العلوية مثل صحن الكعبة؟.. تعرف على الحكم والثواب
البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. غدا
محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية
فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 16مايو 2026
أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً

محمود حجازي
محمود حجازي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمود حجازي تفاصيل جديدة بشأن أزمته مع طليقته، مؤكدًا أنه التزم الصمت لفترة طويلة احترامًا لوجود ابنه بينهما، رافضًا الدخول في أي خلافات علنية قد تؤثر عليه نفسيًا أو أسريًا.

وخلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، تحدث محمود حجازي عن عدد من القضايا الشخصية التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الاتهامات المتبادلة مع طليقته، موضحًا أنه تربى على احترام الأصول والعادات المصرية، لذلك فضّل عدم الرد على كثير من التصريحات التي تم تداولها ضده.

وأكد محمود حجازي أن ما تردد بشأن إنفاق طليقته عليه مبالغ مالية ضخمة غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ منها الدعم المادي الذي تم الحديث عنه، وقال إنه تجاهل تلك التصريحات لفترة طويلة حرصًا على الحفاظ على الاحترام المتبادل بينهما، خاصة أن هناك طفلًا يجمعهما.

وأضاف أن علاقته بطليقته مهما شهدت من خلافات ستظل قائمة على الاحترام، موضحًا أن ابنه يمثل أولوية كبيرة في حياته، ولذلك يرفض تصعيد الأمور إعلاميًا أو الرد بطريقة قد تفتح أبوابًا جديدة للخلاف.

وفي سياق آخر، تطرق محمود حجازي إلى الأزمة المتعلقة بالفتاة الأجنبية التي حررت محضرًا ضده مؤخرًا، موضحًا أن الأمر بدأ أثناء تحضيره لفكرة فيلم سينمائي جديد يدور حول عالم «اللايف ستريمنج» والبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه قرر الاقتراب من هذا العالم بشكل عملي حتى يتمكن من كتابة تفاصيله بصورة واقعية، لذلك بدأ في المشاركة داخل عدد من البثوث المباشرة والتفاعل مع صناع المحتوى الموجودين في هذا المجال.

وأوضح حجازي أنه خلال تلك الفترة تعرض لهجوم وتهديدات من حسابات وهمية، قال إن بعضها كان مرتبطًا بأزماته الشخصية، الأمر الذي دفعه إلى تكوين مجموعة من المتابعين المقربين لمساعدته في متابعة التعليقات السلبية والرد عليها.

وأضاف أن الفتاة الأجنبية التي تقدمت بالبلاغ كانت من بين الأشخاص الذين تعرف عليهم خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الواقعة تحمل تفاصيل كثيرة سيتم كشفها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه يثق في سير التحقيقات وإظهار الحقيقة كاملة.

محمود حجازي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة بالتجمع

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة في التجمع

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

الكهرباء

مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا عبر مشروعات الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

أبطال العمل

"فرايداي".. حلم بدأ بمشاهدة عرض عالمي وتحول إلى مسرحية موسيقية تبهر الجمهور

أبطال العمل

ليديا لوتشيانو: شخصية "ورد" في "فرايداي" تشبهني كثيرًا

جانب من الحلقة

مصطفى بكري: المونوريل مشروع عملاق أبهر العالم رغم الحملات الممنهجة ضد مصر

بالصور

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد