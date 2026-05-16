سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب

أكد محمد سفيان براح، سفير الجزائر في القاهرة، أن بعثة اتحاد العاصمة حظت باستقبال مميز من جانب مسؤولي نادي الزمالك.

وقال سفير الجزائر في القاهرة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "العلاقات بين مصر والجزائر وطيدة وكرة القدم دائما تقرب الشعوب وهذا أمر جيد وأتمنى خروج المباراة غدا في أبهى صورة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.